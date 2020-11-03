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14:41

У испытываемой в Петербурге вакцины от COVID-19 пока не выявили побочных эффектов

фото ЗакС политика У испытываемой в Петербурге вакцины от COVID-19 пока не выявили побочных эффектов

У петербуржцев, участвующих в испытаниях третьей отечественной вакцины от коронавируса пока не выявили побочных эффектов от её воздействия, информирует "Интерфакс". Очередная фаза клинических испытаний началась 19 октября.

Генеральный директор Федерального научного центра им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов пояснил, что в исследовании участвуют 300 человек, трети из которых препарат уже был введен. Участники эксперимента чувствуют себя хорошо и ни на что, кроме боли в месте укола, не жалуются. 

Результаты медицинского изыскания, резюмировал Ишмухаметов, станут известны после их завершения.

Ранее, напомним, руководитель научного центра сообщил, что в цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, либо уже убитые, инактивированные вирусы.

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