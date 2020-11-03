Петербургский муниципал попросил Путина сделать единовременные выплаты для подростков 16-17 лет

Депутат муниципального совета МО "Южно-Приморский" (Красносельский район Петербурга) Валерий Веремейчик 3 ноября отправил письмо президенту Владимиру Путину. Он попросил у главы государства распространить 10-тысячные единовременные выплаты за июнь и июль не только на детей до 16 лет, но и на подростков в возрасте 16 и 17 лет.

Мундеп указал, что, согласно российскому законодательству, "ребенком признается всякое человеческое существо, не достигшее 18-летнего возраста".

Веремейчик сообщил ЗАКС.Ру, что обратиться к президенту его попросили избиратели.

- Жители округа обратили внимание, что в Крыму данные выплаты получили дети в возрасте до 18 лет, а в остальной России – до 16 лет. И это, действительно, несправедливо, - рассказал мундеп.

В письме к президенту Веремейчик указал, что это обстоятельство ставит в неравные условия детей Крыма по отношению к другим российским детям.

Напомним, Путин в мае объявил о решении выделить единовременные денежные пособия родителям детей в возрасте от 3 до 16 лет. В июле выплаты повторились, но возрастной диапазон был расширен от рождения до 16 лет. Единовременные пособия были представлены как одна из мер поддержки населению в период пандемии коронавируса.