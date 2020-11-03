Смольный поделился результатами осеннего месячника по благоустройству

Петербургский вице-губернатор Николай Бондаренко рассказал о том, как в городе в условиях пандемии власти справились с ежегодным осенним месячником по благоустройству, передает пресс-служба Смольного.

В октябре улицы Северной столицы убирали от листопада, восстанавливали и ремонтировали дорожки и детские площадки в садах, парках и во дворах. Ежедневно очищались улицы и основные магистрали, ликвидировано несколько нелегальных свалок.

В итоге очищено было свыше 100 млн квадратных метров территорий. Вывезено свыше 126 тысяч кубометров мусора и листвы. Кроме того, работники комблага высадили более 3 тысяч деревьев и 38 тысяч кустарников. Районные администрации расчистили 41 несанкционированный навал мусора.

Напомним также, петербуржцы смогут оценить качество осенней уборки города, проголосовав на сайте Смольного.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.