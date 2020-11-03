Минпросвещения разработало рекомендации для школ на случай ухудшения эпидемиологической ситуации

Минпросвещения совместно с Минцифры подготовили перечень рекомендаций для школ на случай осложнения складывающейся эпидемиологической обстановки в регионах. Оба министерства заведомо советуют всем образовательным учреждениям быть готовыми на переход к дистанционному обучению.

Согласно документу, разработанному ведомствами, дистанционный формат получения знаний не должен увеличить существующую нагрузку на детей, учителей и родителей.

Неравенство учащихся из-за технических или других ограничений при переходе на удалёнку недопустимо. Образовательным учреждениям следует выявить и поддерживать наиболее уязвимые категории школьников и их семьи.

В обоих министерствах подчеркнули, что родители на дистанционке будут более требовательными к школе, опасаясь снижения качества получаемого образования. Поэтому работа педагогов должна быть максимально прозрачной, а взаимодействие с родителями учеников – максимально быстрым.

Ранее, напомним, Смольный утверждал, что дистанционного формата образования, как было весной, введено не будет - школы и детсады будут работать в привычном режиме.