После работ на набережной Фонтанки в залив выпустили почти 5 тысяч сигов

Специалисты выпустили в Финский залив почти 5 тысяч мальков сигов для восполнения природных ресурсов, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом чиновники решили компенсировать негативное воздействие от ремонта стенки набережной Фонтанки в створе Бородинской улицы. Капитальный ремонт начался в августе 2020 года, из-за работ на русле реки – очистки акватории, установки свай, дноуглубительных работ – была нарушена среда обитания рыб и других организмов. По словам представителей Смольного, хотя в самой Фонтанке запас рыбы не столь значителен, весной-летом она становится рыбным пастбищем.

Рыбок весном 15-17 грамм каждая доставили спецтранспортом с рыбного завода в Новгородской области. По закону, при проведении любых гидротехнических работ на акватории и строительстве объектов подрядчик должен позаботиться о том, чтобы неблагоприятное воздействие на экологию было минимальным, что и сделали в КРТИ. Чиновники отметили, что искусственное воспроизводство рыбы способствует сохранению численности ценных видов и повышает рыбохозяйственную ценность искусственных водоемов.

фото: ООО «СК «Орион плюс» / КРТИ