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16:47

Суд признал двух пропавших при пожаре на нефтешахте в Коми горняков погибшими

фото ЗакС политика Суд признал двух пропавших при пожаре на нефтешахте в Коми горняков погибшими

Ухтинский горсуд признал погибшими двух горняков, которые пропали при пожаре на нефтеной шахте "Яреганефть", передает РИА "Новости".

С соответствующим заявлением обратился прокурор Ухты. Шахтеры так и не поднялись на поверхность с 1 ноября, когда начался пожар в горных выработках уклонного блока нефтешахты. Установление факта смерти позволит работодателю – ООО "Лукойл-Коми" – организовать расследование группового несчастного случая со смертельным исходом, а также позволит близким погибшим получить региональные и федеральные компенсации.

1 ноября в уклонном блоке нефтешахты № 3 предприятия "Яреганефть" вспыхнул пожар. Там находилось 82 работника. По версии следствия, авария случилась из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

На основании этого решения суда горящую шахту было решено затопить, передает ТАСС со ссылкой на представителей ООО "Лукойл-Коми". По их словам, подача воды уже начинается, все оборудование для затопления было подготовлено заранее.

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