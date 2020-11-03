Инспекторы убедились в хорошем содержании рысей, лисы и змей в квартирах Петербурга

Управление Росприроднадзора по СЗФО проверило две квартиры в Петербурге, в которых живут две рыси, лисица и несколько змей, сообщили представители ведомства.

Инспекторы получили жалобу на квартиру, но оказалось, что все в полном порядке. По первому адресу в Невском районе проживают две рыси, Геральт и Булочка. Рыси в хорошей физической форме, дружелюбны, регулярно сбалансированно питаются, живут в чистой квартире, где для них оборудованы укрытия.

Лисица и шесть змей живут в квартире в Центральном районе, где инспекторы также не нашли нарушений. Лиса привита, чипирована, регулярно наблюдается у ветеринара, у нее есть своя клетка на лоджии. Сотрудники Росприроднадзора признались, что их тронул рассказ о том, как лиса любит играть с соседскими собаками на прогулках. Для змей – техасских и маисовых полозов – оборудован специальный террариум.

С начала 2020 года действует закон "Об ответственном обращении с животными", который содержит перечень диких животных, запрещенных к содержанию. Эти звери появились у хозяев раньше этого срока, так что свою жизнь они проживут с владельцами.

фото: Росприроднадзор по СЗФО / Instagram