18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:28

Инспекторы убедились в хорошем содержании рысей, лисы и змей в квартирах Петербурга

фото ЗакС политика Инспекторы убедились в хорошем содержании рысей, лисы и змей в квартирах Петербурга

Управление Росприроднадзора по СЗФО проверило две квартиры в Петербурге, в которых живут две рыси, лисица и несколько змей, сообщили представители ведомства.

Инспекторы получили жалобу на квартиру, но оказалось, что все в полном порядке. По первому адресу в Невском районе проживают две рыси, Геральт и Булочка. Рыси в хорошей физической форме, дружелюбны, регулярно сбалансированно питаются, живут в чистой квартире, где для них оборудованы укрытия.

Лисица и шесть змей живут в квартире в Центральном районе, где инспекторы также не нашли нарушений. Лиса привита, чипирована, регулярно наблюдается у ветеринара, у нее есть своя клетка на лоджии. Сотрудники Росприроднадзора признались, что их тронул рассказ о том, как лиса любит играть с соседскими собаками на прогулках. Для змей – техасских и маисовых полозов – оборудован специальный террариум.

С начала 2020 года действует закон "Об ответственном обращении с животными", который содержит перечень диких животных, запрещенных к содержанию. Эти звери появились у хозяев раньше этого срока, так что свою жизнь они проживут с владельцами.

123248053_686860161971684_2382164181353750211_n.jpg (52 KB)

фото: Росприроднадзор по СЗФО / Instagram

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Калининградским вузам рекомендовали перейти на удалёнку до 4 декабря

20:30 Смольный: Петербургским родителям дадут возможность перевести детей на дистанционку

19:59 Петербург получил для испытаний новые экоавтобусы

19:30 Беглов отчитался перед Путиным о "некритической" ситуации с COVID-19: днём ранее он говорил об обратном

19:10 Беглов, сославшись на Конституцию, мотивировал запрет на проведение митингов и пикетов

19:02 "Условие, обязательное к исполнению!": Глава НАО запретил вахтовикам посещать Нарьян-Мар

18:53 Власти Коми пожаловались в полицию на мошенничество от их имени

18:26 В РПЦ заявили об опасности самочинного экзорцизма после видео с "изгнанием бесов" из 10-летнего ребенка

18:25 "Есть, чем гордиться": Путин и Беглов побывали на церемонии по случаю поднятия флага на "Викторе Черномырдине"

18:09 Президентский борт сел в "Пулково": петербуржцы жалуются на пробки и невозможность попасть домой

17:56 Муниципал: Замглавы Владимирского округа призвал муниципалов просить Беглова и Макарова свернуть муниципальную реформу

17:50 Умер почетный президент Союза архитекторов Петербурга Владимир Попов

17:47 "Это хамство": Посетившему Нагорный Карабах Милонову начали угрожать в соцсетях

17:28 Инспекторы убедились в хорошем содержании рысей, лисы и змей в квартирах Петербурга

17:21 Хабаровчане впервые за 116 дней не вышли поддержать арестованного Фургала

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru