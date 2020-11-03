"Это хамство": Посетившему Нагорный Карабах Милонову начали угрожать в соцсетях

Федеральный парламентарий Виталий Милонов известил о начавших поступать ему угрозах в социальных сетях после посещения Нагорного Карабаха. Данное обстоятельство вынуждает его обратиться с соответствующим заявлением в МВД РФ.

"Угрозы касаются меня, моих детей. Это вопрос такой, я совершенно нормально реагирую на это, дискуссионный. Но то, что позволяют себе эти находящиеся на территории Азербайджана люди, и угрозы моим детям, моей семье, - это просто недопустимо. Это хамство. Естественно я не оставлю просто так", - цитирует Милонова РИА "Новости".

Ранее Азербайджан включил парламентария в черный список за несогласованное посещение Нагорного Карабаха.

Сам Милонов сообщил, что посещал спорную территорию исключительно в гуманитарных целях.

Бои между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в регионе вновь возобновились 27 сентября.

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