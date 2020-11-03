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18:53

Власти Коми пожаловались в полицию на мошенничество от их имени

фото ЗакС политика Власти Коми пожаловались в полицию на мошенничество от их имени

Правительство Коми обратилось в полицию с требованием проверить случаи мошенничества с просьбой о помощи в приобретении медицинского оборудования для больниц, сообщается на сайте региональных властей.

Мошенники рассылают на бланке правительства Коми письма директорам предприятий с предложениями помочь деньгами для покупки оборудования в больнице. По словам представителей региональных властей, в некоторых случаях мошенники звонили директорам компаний. Пострадали ли государственные или частные структуры, сколько было адресатов, не уточняется.

Власти республики призвали предпринимателей "не реагировать на подобные письма", подчеркнув, что "такой рассылкой правительство Коми не занимается".

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