Смольный: Петербургским родителям дадут возможность перевести детей на дистанционку

Петербургские власти изучают возможность сохранения очного обучения в школах, допуская, при этом, что некоторым учащимся будет разрешено заниматься удалённо, поделилась вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице "ВКонтакте".

На сегодняшний день горожан более всего волнует, как будет организовано обучение во второй четверти.

"Количество заболевших растёт, ситуация сложная. На этом фоне растёт и тревога родителей", - констатирует чиновница.

По словам Потехиной, в своих позициях петербургские семьи разделились на два лагеря - "на тех, кто боится перехода на дистанционное обучение, и тех, кто настаивает на этом".

Кооперировать два принципиально противоположных процесса сложно, подчеркивает вице-губернатор.

"Помимо решения целого ряда технических и содержательных вопросов, связанных с улучшением качества дистанционного обучения, потребуются ещё и дополнительные педагоги", - указывает Потехина.

Всем родителям, желающим, чтобы их дети учились дистанционно, она предложила обратиться с соответствующим заявлением к директору школы, указав предмет и срок, на который они бы хотели "изолировать" своего ребенка.

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