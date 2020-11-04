Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем народного единства

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

По словам Беглова и Макарова, этот праздник стал "символом национального единения и любви к Отечеству. Они заявили, что "память о великих подвигах отцов и дедов, традиции общего действия скрепляют российское государство" и дают "прочную основу для воспитания молодого поколения".

Вспомнили Беглов и Макаров и о коронавирусе: по их словам, в условиях пандемии "способность объединять усилия помогает городу и стране бороться с инфекцией, сберегать тысячи жизней". Они пожелали петербуржцам мира, добра и новых свершений.

День народного единства в России отмечается с 2005 года. Этот праздник посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и окончанию Смутного времени.

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