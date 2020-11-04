Фотокорра "Коммерсанта" избили при съемке курсов валют в Москве

В Москве люди в форме сотрудников ЧОПа избили фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова, сообщает издание.

3 ноября Жданов по заданию редакции фотографировал витрины обменных пунктов с курсами валют на Кутузовском проспекте. По его словам, из обменника у дома 18 по проспекту выбежали несколько человек – предположительно, охранники – и потребовали от Жданова показать фотографий. Когда фотокорр отказался, на него напали.

"Били по лицу, потом повалили, пока я не согласился показать съемку", - рассказал Жданов. Фотографии ему пришлось удалить, а когда нападавшие захотели отнять у него технику, он вырвался и смог убежать. По данным редакции, в доме 18 по Кутузовскому проспекту располагается не отделение банка, а некая операционная касса.

Вызванные на место событий медики диагностировали у Жданова ушибы мягких тканей и рваную рану лица. Жданов подробно описал нападение полицейским в ОМВД по Дорогомиловскому району. Дело могут передать в Следственный комитет, поскольку случившееся попадает как под ст. 116 УК РФ (побои), так и под ст. 144 УК РФ (воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста).