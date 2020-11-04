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13:56

Сотрудники Центра "Э" в Пскове пришли к организатору местных "Русских маршей"

фото ЗакС политика Сотрудники Центра "Э" в Пскове пришли к организатору местных "Русских маршей"

В Пскове сотрудники Центра "Э" пришли к организатору "Русских маршей" в городе Георгию Павлову, передает "МБХ медиа". Также некие люди пришли к соратнику Павлова, националисту Роману Сергиенко.

По словам Павлова, у его подъезда стоит полицейская машина и две гражданские, рядом – большая группа людей в штатском. В его квартире отключили свет. Павлов сообщил, что несколько человек его "караулят в самом подъезде", еще двое сотрудников Центра "Э" снимают под окнами происходящее на видео. Из-за этого, добавил Павлов, он не может "ни выйти из дома, ни вынести мусор, ни зарядить телефон".

"Вероятно, они думают, что мы из-за запрета публичных массовых мероприятий проведем „Русский марш" в каком-то другом формате, выйдем на какую-то акцию и хотят предотвратить это. Еще, думаю, нам хотят устроить показательную порку, потому что мы уже второй марш подряд выдвигаем требование расформировать Центр „Э". Возможно, это для них причина проучить нас", — предположил националист.

Псковские националисты собирались в День народного единства 4 ноября выйти с "Русским маршем" на центральный проспект Пскова. Они намеревались требовать освобождения политзаключенных, отмены "экстремистских" статей, расформирования Центра "Э" и расследования гибели политзаключенных в СИЗО.

Сначала власти Пскова согласовали акцию, но 2 ноября в регионе вступили в силу ограничения из-за эпидемии коронавируса, и теперь любые публичные массовые мероприятия оказались под запретом.

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