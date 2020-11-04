Депутаты МО "Смольнинское" не смогли попасть на заседание совета вечером 4 ноября Местный совет МО "Смольнинское" планировал собраться в День народного единства, однако дверь в муниципалитет оказалась закрытой, сообщил ЗАКС.Ру мундеп от "Яблока" Никита Юферев. По его словам, на плановое заседание явились 13 из 20 депутатов и сотрудники аппарата совета. - У нас заседание проходит каждую первую среду месяца. Без разницы, выходной, шторм или эпидемия - депутаты должны собираться, - заявил Юферев. Он уточнил, что начать совет планировал в 19-00. Более 40 минут дверь депутатам не открывали, хотя внутри, по словам Юферева, должен находиться вахтер. Мундепы вызвали полицию. "Яблочник" отметил, что никаких принципиальных вопросов, которые кому-то могли помешать на заседании поднимать не планировалось. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен