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19:49

Депутаты МО "Смольнинское" не смогли попасть на заседание совета вечером 4 ноября

фото ЗакС политика Депутаты МО "Смольнинское" не смогли попасть на заседание совета вечером 4 ноября

Местный совет МО "Смольнинское" планировал собраться в День народного единства, однако дверь в муниципалитет оказалась закрытой, сообщил ЗАКС.Ру мундеп от "Яблока" Никита Юферев.

По его словам, на плановое заседание явились 13 из 20 депутатов и сотрудники аппарата совета. 

- У нас заседание проходит каждую первую среду месяца. Без разницы, выходной, шторм или эпидемия - депутаты должны собираться, - заявил Юферев.

Он уточнил, что начать совет планировал в 19-00. Более 40 минут дверь депутатам не открывали, хотя внутри, по словам Юферева, должен находиться вахтер. Мундепы вызвали полицию. "Яблочник" отметил, что никаких принципиальных вопросов, которые кому-то могли помешать на заседании поднимать не планировалось.

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