Собянин продлил дистанционное обучение для московских старшеклассников до 22 ноября

Ввиду обострения эпидемиологической обстановки в Москве до 22 ноября продлевается дистанционное обучение для школьников 6-11 классов: соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин.

"Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано", - аргументирует своё решение Собянин.

Столичный глава отметил, что за те три недели, которые старшеклассники провели дома на дистанционке, среди них вдвое сократилось количество заболевших COVID-19, однако в начале ноября ситуация вновь начала "накаляться".

"Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций", - констатировал Собянин.

В Москве, напомним, с начала пандемии коронавирусом заразились более 455 тысяч человек, с ноября ежедневный суточный прирост составляет в среднем 5 тысяч и более случаев.