Коронавирусом заразились свыше 19 тысяч россиян: в Петербурге - 1093

За минувшие 24 часа выявлено 19 404 новых случая заражения коронавирусом, известили в оперативном штабе. Соответственно, на сегодняшний день известно об 1 712 858 россиянах, заболевших COVID-19 с начала пандемии.

Скончались ещё 292 COVID-больных, всего болезнь унесла жизни 29 509 человек.

Излечились при этом 12 238 граждан, за весь период с начала распространения инфекции её перенесли 1 279 169 человек.

За сутки проведено 570 тысяч тестов на наличие COVID-19, всего - уже свыше 63 млн лабораторных исследований.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве — 5 255, Петербурге — 1093, Московской области — 588, Нижегородской области — 422, Архангельской области — 377.