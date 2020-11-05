В Карелии часть учеников отправят на дистанционное обучение до конца ноября

Школьники 5-8 классов, а также десятиклассники, будут отправлены на дистанционное обучение с 9 по 30 ноября, известил руководитель Карелии Артур Парфёнчиков на своей странице "ВКонтакте".

"К коррекционным школам это не относится - они работают в обычном режиме. Ученики младших классов, 9-х и 11-х продолжат учиться очно", - отчитался о принятом решении управленец.

Также до конца ноября приостанавливается очная форма дополнительного образования.

В случае, если образовательная программа не может быть реализована в удалённом формате, её можно провести штатно - но при условии всех "антивирусных" предписаний Роспотребнадзора. На входе в помещения должны быть установлены санитайзеры, а весь педагогический персонал носить маски или лицевые защитные экраны, наказал Парфёнчиков.

Также для жителей Петрозаводска и Кондопоги старше 65 лет определены дни недели и время для посещения магазинов и иных общественных пространств - понедельник, среда, пятница, с 12:00 до 16:00. Исключение составляют аптеки и медучреждения.

"Соответственно, остальным жителям следует воздержаться в эти дни и в это время от посещения общественных мест. Такая мера необходима, чтобы защитить пожилых людей от COVID-19", - заключил глава Карелии.