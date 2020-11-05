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12:11

Между Петербургом и Псковом стартовало пассажирское авиасообщение

фото ЗакС политика Между Петербургом и Псковом стартовало пассажирское авиасообщение

Петербург и Псков впервые связали прямым пассажирским авиарейсом, передает "Псковская лента новостей". Маршрут, который обслуживает авиакомпания "СКОЛ", будет работать ежедневно по будням. В каждую сторону будет в течение дня совершаться по одному вылету. В компании утверждают, что в дальнейшем можно будет рассчитывать и на перелеты в уик-энд. Двухмоторный самолет вмещает 16 пассажиров.

Время в пути составляет ровно один час. При этом из Пскова самолет вылетает утром, а из Петербурга - в конце рабочего дня. Для взрослых билет стоит 3900 рублей, для детей - 1950 рублей.

В обозримом будущем компания "СКОЛ" намерена организовать прямое авиасообщение Пскова с Минском и Ригой.

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Все новости:  COVID 
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