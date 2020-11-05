"Ночлежка" открыла "неравнодуш" для всех, кому нужно бесплатно помыться

В Выборгском районе, рядом с пунктом обогрева "Ночлежки" на Политехнической улице открылась еще одна точка, находящаяся в распоряжении у благотворительной организации. Это - так называемый "неравнодуш", объект, внутри которого любой нуждающийся в принятии душа и стирке вещей может сделать это совершенно бесплатно, не предъявляя документов.

Ценность этого места еще и в том, что оно предназначено в том числе для людей с ограниченными возможностями. "Неравнодуш" располагает двумя душевыми кабинами, двумя туалетами, двумя стиральными и сушильными машинками.

Пока новый пункт "Ночлежки" работает в пробном режиме, а со следующей недели сможет пускать по пять-шесть посетителей в час. В сообщении от организации подчеркивается, что на территории "неравнодуша" будут строго соблюдаться все "антиковидные" дезинфекционные меры. Благотворительная организация также сообщает, что один месяц работы нового объекта будет обходиться почти в 130 тысяч рублей. Вся эта сумма формируется исключительно из добровольных пожертвований.