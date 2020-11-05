Заражённых коронавирусом горожан будут принимать ещё две петербургские больницы

Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Соколова и Городская больница №2 будут перепрофилированы под приём COVID-больных, уведомили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Федеральное учреждение откроется для пациентов с коронавирусом 6 ноября. Там подготовлено 300 коек для инфицированных. Горбольница №2 начнёт оказывать помощь заболевшим с 10 ноября, там оборудуют 900 мест.

Начиная с сегодняшнего дня принимает больных с COVID-19 Мариинская больница, где развёрнуто свыше 600 коек.

В настоящее время в городе на Неве "коронавирусных" пациентов принимают 18 стационаров, развернуты 8653 койки, из которых свободно 803 койки (9%).

За прошедшие сутки в Северной столице COVID-19 был выявлен у 1093 человек.

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