Миронов предлагает строже штрафовать чиновников, не отвечающих на запросы граждан

Эсеры в Государственной думе во главе с Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение коллег законопроект, по которому предлагается увеличить штрафы для госслужащих, не отвечающих на письменные запросы журналистов. В случае принятия инициативы, считает политик, госслужащим станет труднее "отмахиваться" от неудобного общения: если сегодня максимальный штраф составляет 5 тысяч рублей, то Миронов предлагает увеличить эту сумму десятикратно. Пока же инструменты наказания, по его оценке, действуют слабо, и гражданам приходится в поиске жизненно важной информации "проходить семь кругов ада".

"Повышение штрафных санкций повысит роль СМИ, будет способствовать развитию демократического общества и общественных институтов в стране", - полагает депутат.

Штрафовать чиновников его однопартийцы хотят не только за игнорирование запросов, но также за просроченные ответы, неправомерные отказы в предоставлении сведений или дезинформацию. Правда, за эти нарушения с них, согласно документу, причитается меньше: от 5 до 10 тысяч рублей.

Проект закона справедливороссы разрабатывали в кооперации с представителями Союза журналистов России.