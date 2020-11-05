18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:21

Миронов предлагает строже штрафовать чиновников, не отвечающих на запросы граждан

фото ЗакС политика Миронов предлагает строже штрафовать чиновников, не отвечающих на запросы граждан

Эсеры в Государственной думе во главе с Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение коллег законопроект, по которому предлагается увеличить штрафы для госслужащих, не отвечающих на письменные запросы журналистов. В случае принятия инициативы, считает политик, госслужащим станет труднее "отмахиваться" от неудобного общения: если сегодня максимальный штраф составляет 5 тысяч рублей, то Миронов предлагает увеличить эту сумму десятикратно. Пока же инструменты наказания, по его оценке, действуют слабо, и гражданам приходится в поиске жизненно важной информации "проходить семь кругов ада".

"Повышение штрафных санкций повысит роль СМИ, будет способствовать развитию демократического общества и общественных институтов в стране", - полагает депутат.

Штрафовать чиновников его однопартийцы хотят не только за игнорирование запросов, но также за просроченные ответы, неправомерные отказы в предоставлении сведений или дезинформацию. Правда, за эти нарушения с них, согласно документу, причитается меньше: от 5 до 10 тысяч рублей.

Проект закона справедливороссы разрабатывали в кооперации с представителями Союза журналистов России.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:45 Предстоящая зима видится петербургским синоптикам теплой, но холоднее предыдущей

17:16 Невзирая на COVID-19, петербургские родители выбрали очный формат обучения для своих детей

16:56 В Смольном представили план оптимизации работы ГУПов

16:56 Муниципал: В МО "Балканский" меняют детали детских качелей после вмешательства прокуратуры

16:46 Глава Коми Уйба возглавил правительство республики

16:15 Силовики обыскивают офис ФБК из-за дела Жданова о неисполнении решения суда

15:59 Гудков: Так не бывает, чтобы всем беззаконие, а Путину – закон

15:24 Дмитриева считает безосновательным повышение платы за проезд в 2021 году

15:08 Московский офис ФБК вновь навестили силовики с обыском

14:59 В Петербурге могут частично закрыть дамбу из-за угрозы наводнения

14:46 Болельщика "Зенита" оштрафовали за нахождение на стадионе без маски

14:35 Муниципал: Петербургский мундеп рассказал о блокировке счетов из-за штрафа за первомайскую акцию

14:30 Смольный готовится сделать платную парковку на улице Рубинштейна

14:22 На первый этап строительства ВСД выделили 1 млрд рублей из федерального бюджета

14:01 В Смольном думают ввести часть весенних запретов на фоне роста заболеваемости COVID-19

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru