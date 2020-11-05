В Смольном думают ввести часть весенних запретов на фоне роста заболеваемости COVID-19

Власти Петербурга не исключают, что из-за сложной эпидемиологической обстановки в городе на Неве будут вновь частично возвращены ограничительные меры, ранее вводимые весной. Вероятнее всего, коррективы будут внесены в соответствующее постановление правительства уже на этой неделе.

"Мы анализируем ситуацию в круглосуточном режиме и проводим консультации с Роспотребнадзором чуть ли не каждый день. Планируется, что изменения в 121-е постановление будут приняты до конца недели, но пока они не утверждены и говорить о возвращении каких-то конкретных запретов на данный момент преждевременно", - поделился с "Деловым Петербургом" близкий к Смольному источник.

В перечне предполагаемых ограничений, скорее всего, будет обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, а также перевод сотрудников на дистанционку. Кроме того, власти снова подумывают закрыть фуд-корты в городских ТЦ.

За прошедшие сутки в Северной столице COVID-19 был выявлен у 1093 человек, всего заразились более 66 тысяч граждан.