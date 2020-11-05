18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:46

Болельщика "Зенита" оштрафовали за нахождение на стадионе без маски

фото ЗакС политика Болельщика "Зенита" оштрафовали за нахождение на стадионе без маски

Петроградский райсуд Петербурга решил оштрафовать футбольного болельщика Михаила Крестьянинова за нахождение на матче без средств индивидуальной защиты, оповестила пресс-служба объединенных городских судов.

Речь идет о матче "Зенит" - "Брюгге", который прошёл ещё 20 октября на "Газпром Арене". Крестьянинов наблюдал игру из сектора В105, не имея на себе маски.

Мужчина на судебный процесс по своему делу не явился. В итоге ему назначили штраф в размере 4 тысяч рублей.

Добавим также, в обозначенный день "Зенит" уступил "Брюгге" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча окончилась со счетом 2:1.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:16 Невзирая на COVID-19, петербургские родители выбрали очный формат обучения для своих детей

14:01 В Смольном думают ввести часть весенних запретов на фоне роста заболеваемости COVID-19

12:42 Заражённых коронавирусом горожан будут принимать ещё две петербургские больницы

11:33 В Карелии часть учеников отправят на дистанционное обучение до конца ноября

10:59 Коронавирусом заразились свыше 19 тысяч россиян: в Петербурге - 1093

10:21 Детскую больницу им. Филатова перепрофилировали под приём COVID-больных

9:22 Собянин продлил дистанционное обучение для московских старшеклассников до 22 ноября

4 ноября, 10:45 В Петербурге впервые зафиксировали более тысячи зараженных коронавирусом за день

4 ноября, 0:19 Беглов, Полтавченко и "Виктор Черномырдин": Главное о визите Путина в Петербург

3 ноября, 20:54 Калининградским вузам рекомендовали перейти на удалёнку до 4 декабря


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:45 Предстоящая зима видится петербургским синоптикам теплой, но холоднее предыдущей

17:16 Невзирая на COVID-19, петербургские родители выбрали очный формат обучения для своих детей

16:56 В Смольном представили план оптимизации работы ГУПов

16:56 Муниципал: В МО "Балканский" меняют детали детских качелей после вмешательства прокуратуры

16:46 Глава Коми Уйба возглавил правительство республики

16:15 Силовики обыскивают офис ФБК из-за дела Жданова о неисполнении решения суда

15:59 Гудков: Так не бывает, чтобы всем беззаконие, а Путину – закон

15:24 Дмитриева считает безосновательным повышение платы за проезд в 2021 году

15:08 Московский офис ФБК вновь навестили силовики с обыском

14:59 В Петербурге могут частично закрыть дамбу из-за угрозы наводнения

14:46 Болельщика "Зенита" оштрафовали за нахождение на стадионе без маски

14:35 Муниципал: Петербургский мундеп рассказал о блокировке счетов из-за штрафа за первомайскую акцию

14:30 Смольный готовится сделать платную парковку на улице Рубинштейна

14:22 На первый этап строительства ВСД выделили 1 млрд рублей из федерального бюджета

14:01 В Смольном думают ввести часть весенних запретов на фоне роста заболеваемости COVID-19

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru