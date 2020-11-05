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14:59

В Петербурге могут частично закрыть дамбу из-за угрозы наводнения

фото ЗакС политика В Петербурге могут частично закрыть дамбу из-за угрозы наводнения

Ввиду порывистого ветра в городе на Неве планируют частично закрыть дамбу, опасаясь угрозы наводнения. Окончательное решение будет принято сегодня до конца дня. Пиковые значения подъема воды ожидаются между 20:00 и 21:00.

"Согласно разработанному плану, затворы защитных сооружений начнут движение на закрытие в 15:30 Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно останавливается", - отчитались в пресс-службе дирекции защитного сооружения.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозирует, что к 16:00-19:00 западный и северо-западный ветер поднимется до 25 м/с. Автомобилистов попросили к этому времени убрать машины в гаражи или припарковать их вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее сегодня ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус известил, что 5 ноября в Петербурге ожидается нагонное наводнение. 

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