Московский офис ФБК вновь навестили силовики с обыском

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил в Twitter, что в центральный офис его организации в очередной раз явилась с визитом группа омоновцев в форме. В помещениях проводятся ставшие с прошлого года привычными обыски. Правоохранители также заклеили камеры наблюдения. Обыскивают и соседний офис, в котором осуществляется работа YouTube-канала "Навальный live".

По всей видимости, визит проводится в рамках так называемого "дела ФБК", которое СК расследует с осени прошлого года. Существующей на добровольные пожертвования организации вменяют отмывание денег в общей сложности на 1 млрд рублей. Время от времени силовики проводят обыски в сети офисов ФБК по всей России, изымая технику. При этом у членов команды ФБК блокируются и арестовываются банковские счета, что в ряде случаев распространяется даже на их родственников. Основатель организации Алексей Навальный и его сподвижники считают суть обвинений абсурдной, а мотив преследования - политическим.

"Был совершенно прав, когда говорил, что единственным правовым последствием моего отравления станет новая волна давления на ФБК", - написал оппозиционер в своем Telegram-канале.