В МО "Балканский" меняют детали детских качелей после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга на своем сайте сообщила, что проверила закупки муниципального образования "Балканский". Ведомство выяснило, что на территории округа установлено 10 детских качелей с "жесткими элементами подвеса" (на что подвешена сидушка). В заметке прокуратуры поясняется, что по ГОСТу использование такого подвеса на качелях запрещено.

Установка таких качелей является нарушением прав несовершеннолетних и принципа эффективного использования бюджетных средств, сообщается на сайте ведомства. Там же поясняется, что на закупку и установку игрового оборудования МО "Балканский" потратил 420 тысяч рублей. Прокуратура внесла представление муниципалитету и заявила, что замена качелей внесена в адресную программу для устранения нарушений.

Глава МО "Балканский" Савелий Лебедев сообщил ЗАКС.Ру, что муниципалитет уже занялся заменой подвесов. Уже исправлено 60% качелей, остальными МО займется в следующем году, заявил Лебедев. Он не смог пояснить, когда именно и почему прошли закупка и установка качелей с запрещенным подвесом.

- Просто нормативы-то менялись, может кто-то не сразу сориентировался. Это же не депутаты решают, это в отделах благоустройства, а там текучка кадров, люди меняются: кто-то сориентировался, кто-то новенький пришел, - предположил Лебедев.

Он добавил, что муниципалитет всегда в короткие сроки устраняет все нарушения, если они появляются.

София Саттарова