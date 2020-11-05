Предстоящая зима видится петербургским синоптикам теплой, но холоднее предыдущей

Зима в Петербурге 2020-2021 годов обещает по своей "мягкости" уступить теплой предыдущей зиме, но при этом ежемесячные значения, скорее всего, превысят среднестатический уровень нормы. Таким прогнозом поделилась с ресурсом 78.ru глава группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.

"Прошлая зима перекрыла все максимальные значения, ведь температура в каждом зимнем месяце была выше на целых 7,7 градусов относительно нормы. Вероятность того, что повторятся две такие зимы подряд, ничтожна", - отметила специалист.

Таким образом, по ее версии, следует ожидать декабрь со средней температурой выше 4,6, январь - выше 7,6 и февраль - выше 6,9 градусов. Впрочем, теплая зима не исключает, по ее опыту, возможности кратковременных морозов.

Ранее рекордно теплые две недели в ноябре анонсировал главный городской синоптик Александр Колесов.