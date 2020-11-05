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17:49

Глава Новгородской области Никитин стал "начальником" реготделения "Единой России"

фото ЗакС политика Глава Новгородской области Никитин стал "начальником" реготделения "Единой России"

Губернатора Новгородской области Андрея Никитина избрали руководителем регионального отделения "Единой России": назначение произошло в ходе XXXIII региональной конференции партии, уведомляет пресс-служба регионального отделения ЕдРа.

Единственным соперником Никитина стал глава Крестецкого района Сергей Яковлев, который уже имеет пост первого заместителя секретаря в новгородской ветви ЕР.

В ходе тайного голосования кандидатуру Яковлева поддержали лишь два единоросса, тогда как Никитина - 55 соратников по партии.

Напомним, Андрей Никитин является членом ЕР с марта текущего года. С этого же времени он был первым секретарем новгородского реготделения.

На прошедших в 2017 году выборах управленец шёл от "лица" правящей партии, но на деле её членом не был.

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