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17:59

Зюганов выступил против неприкосновенности для бывших президентов

фото ЗакС политика Зюганов выступил против неприкосновенности для бывших президентов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил свое неприятие новой законодательной инициативы, внесенной в Госдуму единороссами и гарантирующей бывшим президентам РФ полный иммунитет от судебного преследования за исключением случаев тяжких преступлений. По его мнению, государство и так суперпрезидентское, а значит, никаких новых прав главе этого государства давать не следует.

"У него полномочий, откровенно говоря, больше, чем у царя, фараона и всех вместе взятых. Он неподконтролен. Поэтому неприкосновенность бессмысленно ему давать, потому что он обязан отвечать за свои обещания, за свои дела, свои поступки", - рассудил политик в интервью "Эху Москвы".

О неприкосновенности, считает коммунист, еще можно было бы говорить, если бы действия совпадали с обещаниями, однако спросить с первого лица фактически невозможно.

"Если будет полноценный диалог в эфире… У нас его близко нет, его просто близко нет! У нас ни один кандидат в президенты – ни Ельцин, ни Медведев, ни Путин ни разу не сели на полноценные дебаты", - напомнил думский депутат.

По мнению Зюганова, следует менять конституционный строй в целом, а не продолжать усиливать институт президентства. То, каким образом Конституцию поменяли в результате голосвания нынешним летом, его тоже не устраивает.

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