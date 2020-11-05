Петербург сохранит объем ремонтных работ на теплосетях в 2021 году

В 2021 году 260 километров петербургских теплосетей подвергнутся реконструкции или ремонту, пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по энергетике Андрея Бондарчука. Эта цифра в точности повторяет показатель, продемонстрированный в прошлом и нынешнем календарных годах.

"Состояние наших тепловых сетей, здесь наша задача наращивать объемы реконструкции", - отметил при этом чиновник.

Общая протяженность городских теплосетей составляет 8,1 тысяч км, причем четверть от нее - это коммуникациии с истекшим сроком эксплуатации. Более чем половиной действующих теплосетей распоряжается ГУП "ТЭК".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.