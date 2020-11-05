Горизбирком выделил стулья и кресла 320 тысяч рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия объявила два аукциона на поставку офисных кресел и стульев.

Максимальная сумма первой закупки составляет 13,8 тысяч рублей. Согласно документам, Горизбирком хочет приобрести на эти деньги два офисных кресла. Они должны быть на колесиках, с мягкой обивкой из кожзама и подлокотниками. Их необходимо будет привести в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию на Вознесенский проспект.

Еще 37 таких же кресел Горизбирком решил приобрести в отдельной закупке вместе со стульями "на металлическом каркасе". Они должны быть обиты черной тканью, без колесиков и подлокотников. Таких стульев ГИК заказывает 32 штуки.

Общая стоимость второй закупки составляет 308 тысяч рублей. Из них 271,35 тысяч рублей - на кресла с сиденьем из кожзама, и 36,8 тысяч - на стулья с тканевой обивкой. При этом одинаковые офисные кресла в одной закупке оцениваются в 6903 рубля, а в другой - в 7334 рубля.

Как следует из документов закупки, 11 офисных кресел поставщик должен привести в сам Горизбирком, а остальное развести по городу. В подготовленной сотрудниками ГИК таблице указаны адреса доставки. Они совпадают с местоположением районных администраций, в которых находятся территориальные избирательные комиссии. По всем точкам исполнитель контракта должен будет развести по одному офисному креслу, только в Приморском районе по одному из адресов ГИК просит привезти три кресла. Также поставщик должен будет развести по указанным местам и стулья.

Напомним, ранее в 2020 году Горизбирком создал 34 новых территориальных избиркома. Они также располагаются в администрациях соответствующих районов.