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19:46

Милонов увидел пользу для России в избрании трансгендера сенатором США

фото ЗакС политика Милонов увидел пользу для России в избрании трансгендера сенатором США

Успех американского трансгендера Сары Макбрайд на выборах в Сенат можно расценивать как полезный для России прецедент, считает петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов. В его логике, российская политика и российское общество на этом фоне будут выглядеть еще более презентабельно и адекватно.

"Поскольку Америка является нашим конкурентом, это решение должно радовать нас. Чем больше будет трансгендерных американцев в армии, в разведке, в американских корпорациях, тем легче будет конкурировать с обществом, которое откатывается от ценностей правильных к ценностям ложным", - рассудил единоросс в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Милонова поражает то, что политик может выстроить свою программу исключительно вокруг "вопроса проблем в своих трусах". Для него это - свидетельство запущенного заболевания, касающегося всей американской нации в целом, которая, по его словам, "подсела на ганджубас". В свою очередь, уверен депутат, Россия застрахована от появления на высокой политической трибуне людей с подобным бэкграундом.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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