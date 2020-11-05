Резервный фонд Петербурга предложено увеличить на 8 млрд рублей

В рамках второго чтения проекта бюджета Петербурга на 2021 год резервный фонд города может быть увеличен на 8 млрд рублей. Соответствующая сумма заложена в поправку губернатора Александра Беглова, текст которой был опубликован на сайте комитета финансов вечером 5 ноября.

Согласно изначальному варианту проекта бюджета, принятому за основу Заксобранием, резервный фонд в 2021 году должен был составить 14 млрд рублей.

Кроме того, по линии Комфина планируется выделить дополнительные 6,2 млрд рублей на дотации для выравнивания бюджетной обеспеченности муниципалитетов. С другой стороны, на 1 млрд рублей предложено сократить расходы по обслуживанию внутреннего долга Петербурга.

Напомним, согласно губернаторской поправке, план по доходам городской казны в 2021 году будет увеличен на 28,2 млрд рублей и составит 651,6 млрд. Расходная часть бюджета вырастет на 30,7 млрд, до 741,3 млрд рублей.

Второе чтение главного финансового документа города планируется в ЗакСе 18 ноября.

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