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11:02

Число заболевших коронавирусом в России за сутки впервые превысило 20 тысяч человек

фото ЗакС политика Число заболевших коронавирусом в России за сутки впервые превысило 20 тысяч человек

В России за последние сутки зафиксировано 20 582 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это новый абсолютный рекорд: впервые с начала эпидемии в марта число заболевших за день превысило два десятка тысяч человек.

Теперь всего выявлено 1 733 440 случаев заболевания за все время, в 1 296 124 из них пациенты выздоровели. Зафиксировано 29 887 летальных исходов, из них 378 – за минувший день.

В Петербурге также обновлен антирекорд по числу заболевших за сутки: в статистику внесли 1 171 зараженного петербуржца, всего в городе зафиксировано 67 434 случаев. Умершими от коронавируса признаны еще 54 человека, число летальных исходов возросло до 4 078. 

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 22 845 человек (+369), в Мурманской – до 21 147 (+219), в Коми – до 14 819 (+251). В Ленобласти всего заболели 12 357 человек (+165), в Псковской - 8 519 (+118), в Новгородской – 7 927 (+105), в Вологодской – 7 663 (+115). В Калининградской области в статистику внесены 7 545 заболевших (+125), в Карелии – 7 276 (+217), в НАО – 507 (+7).

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