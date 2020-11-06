МВД: Жена Навального говорила врачам, что причинами его комы могли стать диеты

Западно-Сибирское управление МВД на транспорте заявило, что жена Алексея Навального Юлия связывала тяжелое состояние супруга с его диетой, а медики выявляли у него хронический панкреатит.

По версии МВД, Юлия Навального сообщила медикам, что Навальный ограничивал себя в еде, и его в течение трех-пяти дней "беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер". "Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса", - утверждают полицейские. При этом они настаивают, что в организме Навального и на его одежде отравляющих веществ не найдено.

"Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий). Диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден", - подчеркнули в МВД.

Навальный в своем Twitter заявил, что Юлия Навальная эту информацию опровергают.

"Больше всего от такого уровня вранья офигевает моя жена. Они просто берут и придумывают её слова", - написал он.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также в Twitter назвала информацию "ложью и абсурдом". "Кто в здравом уме будет объяснять кому диетой?!" - задалась она вопросом.

В конце августа Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо в самолете Томск – Москва. Спустя три недели он пришел в себя в немецкой клинике "Шарите", куда его перевезли из больницы Омска, сейчас он восстанавливается после лечения. Согласно выводам ОЗХО, Навального отравили, вероятнее всего, новой версией яда "Новичок".