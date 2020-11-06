Прокуратура занялась "бетонной рекой" в районе Кингисеппа

Прокуратура Кингисеппа внесла представление в адрес ООО "Портбетон" из-за разлива бетона в деревне Вистино, сообщается на сайте ведомства Ленобласти.

Ранее очевидцы сообщили, что в лесу разлит бетон на большой площади: по данным прокуратуры, более 100 кв. м. В ведомстве заявили, что причиной аварии стал ненадлежащий контроль за складированием отходов, полученных при производстве бетона.

Телеканал "ЛенТВ24" сообщал, что причиной разлива стала авария на бетонном узле. Сотрудник Госэконадзора Ленобласти Дмитрий Краснов говорил о повреждении емкости, предназначенной для слива остатков жидкого бетона от автобетоносмесителей.

Компания начала работы по устранению утечки и планирует провести рекультивацию земель, сообщили в прокуратуре. В адрес руководителя "Портбетона" внесено представление, которое находится на рассмотрении.

фото: скриншот "ЛенТВ24"