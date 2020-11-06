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13:41

Минздрав поручил регионам довести коечный резерв для COVID-больных до 20%

фото ЗакС политика Минздрав поручил регионам довести коечный резерв для COVID-больных до 20%

Руководитель Министерства здравоохранения Михаил Мурашко обязал российские регионы довести коечный резерв для больных COVID-19 до 20%, а также организовать единовременную выдачу лекарств амбулаторным пациентам сразу при выявлении инфекции, информирует ТАСС.

"Регионы должны обеспечить до 20% резерва специализированных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В соответствии с действующим порядком и методическими рекомендациям, помощь в стационарных условиях нужно незамедлительно обеспечить пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающимся в кислородной поддержке. Пациенты, которым показана только лекарственная терапия, должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем врача, в том числе с применением телемедицинских технологий", - наказал министр.

Гражданам, проходящим амбулаторное лечение, следует сразу же выдавать необходимый запас препаратов для того, чтобы избегать посещения аптек.

Отметим также, на начало ноября в России в общей сложности учреждено 235 тысяч мест для COVID-заражённых, из них свободно порядка 15%.

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