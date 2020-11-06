Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства

Президент Владимир Путин подписал законопроект о новом порядке формирования кабинета министров, документ опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу со дня публикования.

Теперь назначать членов кабмина президент сможет только в случае утверждения кандидатур Госдумой: до этого нижняя палата парламента лишь давала согласие. Внести кандидатуру на рассмотрение президент будет должен в течение двух недель с момента вступления в должность.

Исключение составят главы ведомств силового блока и министр иностранных дел. Их президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации.

Если предложенные президентом кандатуры будут отклонены трижды, президент сможет назначить министра сам. Также президент получил право освободить от должности любого члена кабмина, в том числе премьера, без предварительного роспуска правительства.