Умер сатирик Михаил Жванецкий

Сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни, сообщила в Instagram певица Алла Пугачева.

"Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем.Ты всегда в моем сердце", - написала Пугачева.

Представитель Жванецкого Олег Сташкевич в разговоре с "Открытыми медиа" подтвердил смерть сатирика. От дальнейших комментариев он отказался. Причина смерти Жванецкого пока не называется.

Месяц назад, в начале октября, Жванецкий объявил о прекращении публичных выступлений, передает РИА "Новости". Тогда Сташкевич говорил, что у него есть "мужество вовремя уйти со сцены, не тянуть" и называл сатирика "реалистом".

"Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность", - говорил Сташкевич.

Еще раньше, в июне, Жванецкий говорил, что "очень плохо себя чувствует", лежит дома и никуда не выходит.

Жванецкому было 86 лет. Он был писателем-сатириком, киносценаристом, народным артистом России и Украины. В 1988 году создал Московский театр миниатюр и был его бессменным художественным руководителем.

фото: jvanetsky.ru