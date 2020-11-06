У метро "Ладожская" снесли два общежития в рамках программы реновации

Неподалёку от станции метро "Ладожская", на Уткином проспекте, до 13, закончились работы по демонтажу аварийных зданий общежитий, информирует "Коммерсант". Снов был проведен в рамках программы реновации, в будущем на данном месте постоят жилые дома.

Демонтажем зданий комплекса общежитий с августа по ноябрь текущего года занималась ГК "Прайд", заказчиком выступило ООО "СПб Реновация", добавили в "Ъ".

В дальнейшем на расчищенной территории должны возвести вторую очередь ЖК "Малая Охта" с детским садом на 75 мест. Дом первой очереди построили на месте снесённого в 2017 году одного из корпусов общежития.

В ближайшее время на Уткином проспекте начнется снос пятого корпуса.