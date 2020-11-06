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18:22

От "Новой газеты" требуют удалить выдержки из книги о терактах в России конца 1990-х

фото ЗакС политика От "Новой газеты" требуют удалить выдержки из книги о терактах в России конца 1990-х

Генпрокуратура через Роскомнадзор добивается удаления с сайта "Новой газеты" выдержек из книги "ФСБ взрывает Россию", которую суд признал экстремистской, передает "Интерфакс".

В РКН указали, что текст, размещенный "Новой газеты", был отнесен судом по иску прокуратуры к категории информации, "доступ к которой подлежит ограничению". "На основании требования Генпрокуратуры сегодня в адрес редакции "Новой газеты" будет направлено уведомление о необходимости удаления с сайта противоправного контента", - сообщили в Роскомнадзоре.

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что редакция пока не получала требования Роскомнадзора. Когда оно будет получена, документ рассмотрит редколлегия издания, отметил он.

"Будем действовать по протоколу, который нам понятен. Там же должны быть приведены те конкретные материалы, которые мы должны убрать. Будем смотреть. Это же не первый случай такой. Отнесемся к этому серьезно, чтобы не получить предупреждения", - пояснил Муратов.

Книга "ФСБ взрывает Россию" за авторством Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского вышла в свет в 2002 году. Она посвящена конспирологической версии о причинах и организаторах серии терактов в России в 1999 году. Была признана экстремистским материалом в 2015 году решением Хорольского суда Приморского края.

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