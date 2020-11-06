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19:02

Власти Петербурга подумывают опробовать каршеринг на водородном топливе

фото ЗакС политика Власти Петербурга подумывают опробовать каршеринг на водородном топливе

Петербургские чиновники пригласили представителей компании Hyundai и сотрудников Минпромторга к дискуссии по вопросу использования в городе каршеринг-автомобилей, работающих на водородном топливе.

Обсуждения на эту тему пройдут в Смольном уже в начале следующей недели, известили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

Он отметил, что администрация Северной столицы собирается организовать эксплуатацию каршеринг-автомобилей на водородном топливе.

"Мы чуть-чуть вперед собираемся забежать и посмотреть, как это будет на водороде работать", - пояснил Елин в ходе встречи с журналистами.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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