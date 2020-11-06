Отечественный препарат от COVID-19 "Авифавир" будет бесплатным по ОМС

Препарат российского изготовления "Авифавир" от коронавирусной инфекции будет предоставляться гражданам в рамках программы ОМС: в частности, лекарство получат люди, лечащиеся амбулаторно, уведомляет пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

"Применение „Авифавира" для амбулаторного лечения стало возможным благодаря получению постоянного регистрационного удостоверения Минздрава России. „Авифавир" будет применяться по назначению и под строгим медицинским контролем лечащего врача", - уточняется в сообщении компании.

На сегодняшний день лекарство бесплатно выдается COVID-больным россиянам, находящимся под наблюдением в больницах.

Добавим также, 5 ноября, в пятницу, в мире был установлен мировой рекорд по количеству умерших от коронавируса: с начала пандемии от инфекции погибли свыше 1,2 млн человек.