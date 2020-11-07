В МВД пообещали сохранить нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч в новом КоАП

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" заявил, что в новой редакции Кодекса об административных правонарушений будет сохранен нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.

По словам Колокольцева, МВД выступает против снижения этого порога с 20 км/ч до 10 км/ч, и в новой редакции "КоАП" позиция ведомства учтена. Министр добавил, что и величина штрафов за подобные нарушения останется прежней.

Колокольцев пояснил, что основной фактор безопасности дорожного движения – это обустройство автомагистралей. По его словам, на безопасности гораздо больше сказываются разделительные барьеры, хорошее освещение и ровное покрытие – "чем вот это манипулирование 10 км/ч больше, 10 км/ч меньше".

Минюст опубликовал проект нового КоАП в январе. Сначала документ вызвал немало претензий. Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников раскритиковал его, заявив, что он "никуда не годится" и "возбуждает ненависть к законотворчеству", а в "Единой России" увидели в нем ужесточение репрессивных механизмов.

После этого документ стали перерабатывать снова, работа все еще ведется. Ожидается, что новый КоАП вступит в силу с начала 2021 года.