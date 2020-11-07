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13:28

КПРФ у "Авроры" вспомнила о репрессиях

фото ЗакС политика КПРФ у "Авроры" вспомнила о репрессиях

Члены КПРФ и сочувствующие 7 ноября возложили цветы у крейсера "Аврора" в честь 103-й годовщины Октябрьской революции. В мероприятии приняли участие около 300 человек.

У "Авроры" выступили несколько коммунистов, в том числе первый секретарь горкома партии, депутат ЗакСа Ольга Ходунова. Выступавшие говорили о политических репрессиях и сравнивали ситуацию в современной России с царской.

Мероприятие у "Авроры" и предварявшее его шествие от Троицкой площади прошли мирно и без задержаний.

Напомним, акция коммунистов не была официально согласована, несмотря на просьбы КПРФ. По данным ЗАКС.Ру, уже после отказа в согласовании шествия была достигнута неофициальная договорённость с городской администрацией о том, что участникам акции дадут пройти.

Сергей Еремеев


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