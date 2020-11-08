Политолог Пастухов объяснил, почему полноценно не расследуется отравление Навального

Политолог и юрист Владимир Пастухов попытался объяснить избранную российской правоохранительной системой модель поведения применительно к скандальному отравлению политика Алексея Навального. Уголовное дело не возбуждается, по его мнению, не только и не сколько "из вредности". Дело в том, рассказывает Пастухов в своей новейшей статье для "МБХ Медиа", что государство вынуждено будет, возбудив дело, предоставлять потерпевшему довольно важные права, что, скорее всего, не выгодно власти. Например, право ознакомления с материалами проверок и право подачи ходатайств, которые трудно не удовлетворить. То есть, несмотря на всю декларируемую оппозиционерами несамостоятельность суда, подчеркивает Пастухов, в уголовном производстве есть процедурные составляющие, от которых невозможно отказаться. Поэтому вместо следствия государство в достаточно хитрой манере ограничивается доследственной проверкой, что совсем не подходит, по убеждению автора, к инциденту с Навальным.

"Закон не определяет четко границы доследственной проверки, ограничившись указанием на общий принцип. Это дало возможность российским правоохранительным структурам раздуть муху (доследственную проверку) до размеров слона, а слона (следствие) упаковать как моську. Благодаря такому нехитрому приему как потерпевшие, так и подозреваемые (в зависимости от конкретного дела и конкретной политической заинтересованности Кремля) оказываются напрочь отрезаны от своих конституционных прав и наблюдают за расследованием касающихся их уголовных дел в качестве зрителей из партера, если не из другого, более влажного места", - пояснил ученый.

Напомним, что, по мнению Евросоюза, политика отравили боевым нервно-паралитическим ядом на территории России. Навальный утверждает, что за покушением на него стоит руководство его страны. РФ отметает все обвинения в свой адрес.