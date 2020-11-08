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16:36

Фестиваль за 40 млн рублей у Петропавловской крепости принял толпы гостей без масок

фото ЗакС политика Фестиваль за 40 млн рублей у Петропавловской крепости принял толпы гостей без масок

Накануне, 7 ноября, у стен Петропавловской крепости прошел первый день фестиваля "Чудо света", организованного Смольным почти за 40 млн рублей. На массовом мероприятии в разгар пандемии, как пишет GazetaSPb, люди не слишком следили за соблюдением мер личной санитарно-эпидемиологической безопасности. Посетители в большинстве своем развлекались без масок, что запечатлено на множестве фото и видео.

"Собрать тысячи людей без масок - можно. Провести одиночный пикет или общественное обсуждение в масках и с соблюдением дистанции - нельзя. Где логика, господин губернатор?", - возмутился информацией о случившемся депутат ЗакСа Борис Вишневский в социальных сетях.

Отметим, что на следующий день, 8 ноября, Петербург побил собственный "коронавирусный" антирекорд: инфекция подтвердилась еще у 1331 человека. Этим вечером пройдет вторая часть фестиваля "Чудо света".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Рейтинг персон

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