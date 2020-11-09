РБК: Путин отправит в отставку четырёх министров

Владимир Путин собирается сегодня, 9 ноября, отправить руководителей четырёх министерств в отставку, информирует РБК, ссылаясь на приближенные к правительству источники.

В числе кандидатов на увольнение: глава Минэнерго Александр Новак, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава Минстроя Владимир Якушев и глава Минтранса Евгений Дитрих.

После официального объявления об отставке министров премьер Михаил Мишустин должен представить кандидатуры новых, которые после 12:00 рассмотрит Госдума.

По сведениям РБК, одним из кандидатов на пост министра энергетики может стать начальник энергохолдинга "Интер РАО" Борис Ковальчук. Новым министром природных ресурсов, в свою очередь, назначат Александра Козлова, который руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кандидат на пост руководителя Минстроя – первый замминистра Ирек Файзуллин.

В числе возможных преемников Дитриха два его зама: глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько.

Ранее стало известно о возможном уходе Якушева и Кобылкина из правительства.