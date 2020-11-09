На Каменноостровском проспекте горит памятник архитектуры

На Петроградской стороне огонь охватил дом № 58-60 по Каменноостровскому проспекту, известный как особняк Эрнеста Игеля. К этой минуте пожар на площади 200 квадратных метров успели локализовать спасательные службы, передает ТАСС. Участвуют в тушении 58 специалистов и 17 машин. Возгоранию понизили ранг со второго уровня сложности до 1-БИС.

Здание особняка, построенное в конце XIX века, относится к периоду модерна в петербургской архитектуре и включено в перечень объектов культурного наследия. В последние годы дом пребывал в аварийном состоянии.