18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:11

Жданов: Ущерб от последнего обыска в офисе ФБК превысил 2 млн рублей

фото ЗакС политика Жданов: Ущерб от последнего обыска в офисе ФБК превысил 2 млн рублей

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов оповестил, что ущерб от последнего обыска в столичном офисе организации и студии "Навальный Live", прошедшего 5 ноября, превысил 2 млн рублей, делится "МБХ медиа".

"Точно не подсчитали, не все смогли зафиксировать, и не все занесли в протокол. Это точно больше чем два миллиона - это точно можно сказать. Изымали камеры, роутеры, компьютеры личные, даже из рюкзака украли 17 тысяч [рублей] у сотрудника", - рассказал Жданов.

ФБК намерен обратиться с жалобой в ЕСПЧ по факту вторжения силовиков в офис.

"Подадим в каких-то общих жалобах в Европейский суд, вряд ли это будет в отдельных кейсах. Добавим в большую нашу жалобу в ЕСПЧ", - резюмировал Жданов.

Последний обыск у ФБК прошел в рамках дела Жданов о неисполнении решения суда, согласно которому он и Алексей Навальный должны выплатить бизнесмену Евгению Пригожину 29 млн рублей из-за разбирательства с комбинатом "Московский школьник".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:53 "Очередные непростые решения": Беглов подвел итоги недели

18:48 Беглов: Нагрузка на систему здравоохранения Петербурга многократно превышена и продолжит расти

18:23 В парке Интернационалистов установили современную систему наружного освещения

18:20 "Маразм крепчал": Организаторы ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" вновь жалуются на нападки Милонова

17:59 Правительство почти вдвое сократило квоту на мигрантов

17:46 "Я разучился шутить": Сергею Фургалу вновь отказывают в получении писем

17:31 Сидевший в "Крестах" петербуржец отсудил у ФСИН 150 тысяч рублей

17:03 Столичный суд вернул ещё один иск Пригожина к Навальному и Милову

17:00 Смольный хочет бесплатно кормить школьников с любым гражданством

16:59 За шутку о COVID-19 прокуратура запросила 2,5 года ограничения свободы для нижегородского журналиста

16:37 Медведев сообщил о росте числа тяжких преступлений в России

16:33 Строительство железнодорожного кольца в Петербурге начнется в 2025 году

15:57 РБК: Шаскольский может сменить Артемьева на посту главы ФАС

15:34 ЗакС покупает цветы на 5 млн рублей

15:23 Миронов хочет временно запретить отпуска крупным государственным начальникам

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru